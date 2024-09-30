Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, bu yıl etkinliklerle 213 bin 200 kişiye ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ'nin 2024'te düzenlediği etkinliklere 213 bin 200 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ, bu yıl düzenlediği 100 etkinlikle 213 bin 200 kişiye ulaştı.

Ayrıca, 932 sporcusu olan Spor AŞ, bu yıl uluslararası müsabakalardan 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.