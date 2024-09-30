15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Aslan'ı makamında ağırladı.
Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan belediyemizi ziyaret etti. Kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Aslan da misafirperverliği için Büyükkılıç'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
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