Başkan Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, ulu çınarların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Her alanda olduğu gibi büyüklerin rahatı ve konforu için de gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Değerli büyüklerimiz, hayatınız boyunca bizlere kattığınız tecrübeler ve sevgiler için minnettarız. Siz büyüklerimizin bilgeliği ve sevgisi, her zaman yolumuzu aydınlatıyor. Yaşlı çınarlarımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye gayret ettiğimiz yerel yönetim faaliyetlerimizde kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 'hep birlikte, Kayseri'yiz' anlayışıyla birliğin ve beraberliğin şükürler olsun bereketini yaşıyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.