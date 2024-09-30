Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Büyükkılıç'tan Dünya Yaşlılar Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükkılıç, mesajında, ulu çınarların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Her alanda olduğu gibi büyüklerin rahatı ve konforu için de gayret ettiklerini aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Değerli büyüklerimiz, hayatınız boyunca bizlere kattığınız tecrübeler ve sevgiler için minnettarız. Siz büyüklerimizin bilgeliği ve sevgisi, her zaman yolumuzu aydınlatıyor. Yaşlı çınarlarımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışıyla 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye gayret ettiğimiz yerel yönetim faaliyetlerimizde kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 'hep birlikte, Kayseri'yiz' anlayışıyla birliğin ve beraberliğin şükürler olsun bereketini yaşıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
        Kayseri'de trafik kazasında bisikletli kişi öldü
        Kayseri'de trafik kazasında bisikletli kişi öldü
        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, bu yıl etkinliklerle 213 bin 200 kişiye ulaş...
        Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, bu yıl etkinliklerle 213 bin 200 kişiye ulaş...
        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
        Başkan Büyükkılıç, yol çalışmalarını denetledi
        Kronik ürtiker hastalığı, iş performansını ve sosyal ilişkileri olumsuz etk...
        Kronik ürtiker hastalığı, iş performansını ve sosyal ilişkileri olumsuz etk...
        Kayseri'de 6 yılda 21 bin 780 hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı
        Kayseri'de 6 yılda 21 bin 780 hasta evde sağlık hizmetinden faydalandı