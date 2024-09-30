Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Al Musrati, kart cezalısı Masuaku ve hastalığı nedeniyle Kayseri'ye getirilmeyen Svensson kadroda yer almadı.
Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.
Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
- Kayserispor'da 3 değişiklik
Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Göztepe maçı 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılılar Beşiktaş karşısına, Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso ve Nazon 11'iyle saha çıktı.
Bir önceki maça göre Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios ilk 11'de yer almadı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı tribünden izledi
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