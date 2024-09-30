Kayserispor-Beşiktaş maçından notlar

Bir önceki maça göre Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Kolovetsios ilk 11'de yer almadı.

Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.

Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.

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