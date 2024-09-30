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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 20:58 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:20
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

        Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso, Nazon

        Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile

        Sarı kartlar: Dk. 17 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 21 Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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