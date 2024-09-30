Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Cardoso, Nazon
Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Sarı kartlar: Dk. 17 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 21 Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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