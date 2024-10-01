Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı

Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.

Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı.

Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

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