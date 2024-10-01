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        Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı

        Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:20
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        Burak Yılmaz, Kayserispor kariyerinde 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı
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        Görevinden istifa ettiğini açıklayan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-kırmızılı ekiple Trendyol Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşadı.

        Geçen sezonun 23. haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi Kayserispor'un başına geçen Yılmaz, 6'sı bu sezon olmak üzere 22 lig müsabakasına çıktı.

        Kayserispor, geçen sezon son 16 maçta 3 kez galibiyet sevinci yaşarken bu sezon 3 puan alamadı.

        Söz konusu 22 müsabakanın 9'unda sahadan yenik ayrılan Burak Yılmaz'ın ekibi, 10 karşılaşmada da rakipleriyle yenişemedi.

        Kayseri ekibi, bu periyotta 27 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

        Son olarak ligin 7. haftasında dün konuk ettiği Beşiktaş'a 3-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından görevi bıraktığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon topladığı 3 puanla 17'nci sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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