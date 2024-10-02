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        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi ikinci etap başvuruları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hava kalitesini arttırmayı hedefleyen "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvuru almaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:12 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:12
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        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi ikinci etap başvuruları sürüyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hava kalitesini arttırmayı hedefleyen "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvuru almaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile yürütülen projenin birinci etabı, pilot bölge olarak Melikgazi ilçesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde uygulandı. Projenin ilk aşamasında, belirlenen mahallelerde ücretsiz kombi dağıtımı yapıldı.

        Ekiplerin, kullanıcılardan ve bölge sakinlerinden hava kalitesinin iyileştiği yönünde olumlu geri dönüşler almasının ardından projenin il genelinde yaygınlaştırılması için ikinci etap çalışmaları başlatıldı.

        Pilot bölge olarak Kocasinan ilçesindeki Fevziçakmak, Mevlana, Mimarsinan, Yenişehir, Sümer, Yeni Mahalle ve Yeşil Mahalle seçildi.

        Vatandaşlar, "basvuru.kayseri.bel.tr" adresinden başvurabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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