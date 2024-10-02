Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi ikinci etap başvuruları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hava kalitesini arttırmayı hedefleyen "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesinin ikinci etabı için başvuru almaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile yürütülen projenin birinci etabı, pilot bölge olarak Melikgazi ilçesindeki Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde uygulandı. Projenin ilk aşamasında, belirlenen mahallelerde ücretsiz kombi dağıtımı yapıldı.

Ekiplerin, kullanıcılardan ve bölge sakinlerinden hava kalitesinin iyileştiği yönünde olumlu geri dönüşler almasının ardından projenin il genelinde yaygınlaştırılması için ikinci etap çalışmaları başlatıldı.