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        Kayseri'de belediyenin ektiği aspir bitkisinin yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesince ekilen aspir bitkisinden elde edilen yağ, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:37
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        Kayseri'de belediyenin ektiği aspir bitkisinin yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
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        Kayseri'de Kocasinan Belediyesince ekilen aspir bitkisinden elde edilen yağ, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılıyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ekimine ve hasadına katıldığı aspir bitkisinden elde edilen yağ, Kocasinan bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi" kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş imkanı sunan ve paranın geçmediği Dost Market'teki raflarda yerini alan aspir yağlarının hediye olarak dağıtıldığını belirtti.

        İnsanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturup, ardından hasat ettiğimiz aspir bitkisi, yağ olarak üretilip paketlendikten sonra vatandaşlarımızın yağ ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu çalışmamız, her alanda olduğu gibi bu alanda da 'kendi kendine yetebilen belediye' olmanın bir örneğidir. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar, şehrimizden tüm Türkiye'ye örnek olabilecek niteliktedir. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz projelerin yanı sıra bundan sonra da yeni projelerimizle Kocasinan'ımıza farklılık katmaya devam edeceğiz."

        Çolakbayrakdar, yaptıkları tespitlerle ihtiyaç sahibi ailelere market ve mağazalarında alışveriş imkanı sunduklarını dile getirdi.

        Her aileye belirli zaman dilimlerinde tanımlanan puanlarla bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için alışveriş fırsatı sunduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, ilçede yaşayan herkesin ihtiyaçlarını karşılayarak destek olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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