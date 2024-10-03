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        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen Hasyüncü'ye kaftan giydirildi

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen programda, "Yılın Ahisi" seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftan giydirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:28
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        Kayseri'de "Yılın Ahisi" seçilen Hasyüncü'ye kaftan giydirildi
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen programda, "Yılın Ahisi" seçilen Nuh Hasyüncü'ye kaftan giydirildi.

        KTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Ahiliğin önemine dikkati çekti.

        Çiçek, "Medeniyetimizde, bizim paramızın üzerinde fakirin hakkının olduğuna inanılır. Dinimizde böyle emreder. Bizim inancımız ve kültürümüzde bu yöndedir. Aslında bizim medeniyetimiz dünyaya birçok farklı insanca yaşamanın yolunu açan felsefe hediye etmiştir. Onların başında Ahilik felsefesi gelir. Ahilik, kendisi için yaşamamak, başkaları için yaşamak, kendisi için istediğini başkası içinde istemektir." diye konuştu.

        Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da Ahi'nin ölçü ve tartıda hile yapmayan kişi olduğunu söyledi.

        Ahi'nin varlık karşısında şükrettiğini, yokluğa, çileye karşı da sabrettiğini anlatan Gülsoy, "Bu yılda yönetim kurulumuz tarafından aldığımız kararla dürüst esnaflığının yanı sıra yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine, evlenecek çiftlere, çocuklara ve üniversite öğrencilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Nuh Hasyüncü'yü 'Yılın Ahisi' olarak seçtik." dedi.

        Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ise yılın Ahisi seçilen Hasyüncü'ye dürüst esnaflığından dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından, Vali Çiçek ve Gülsoy tarafından yılın ahisi seçilen Hasyüncü'ye kaftan giydirildi.

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