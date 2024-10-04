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        İsrail'in saldırıları Kayseri'de protesto edildi

        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:47
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        İsrail'in saldırıları Kayseri'de protesto edildi
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        İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Kayseri'de protesto edildi.

        Cuma namazının ardından Bürüngüz Camisi önünde toplanan, Türk ve Filistin bayrağı açan grup, "Vicdanın sesini duy, harekete geç" yazılı pankart taşıdı.

        Grup adına açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, onlarca yıldır emperyalistlerin desteğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yapan İsrail'in son bir yıldır dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını söyledi.

        İsrail'in son günlerde Lübnan'da da vahşete başladığını hatırlatan Altun, "Sırada Mısır'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Ürdün'ün ve daha nice İslam ülkesinin olmadığını kim söyleyebilir? Çizilen sözde haritalarla gözümüze sokulan bu kanlı plana karşı çıkmak için daha ne beklenmektedir?" diye konuştu.

        Filistin'in Hasan Bitmez'in, Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Rachel Corie'nin, İsmail Heniye'nin ve sayısız yetim, mazlum ve şehidin emaneti olduğunu vurgulayan Altun, "Filistin insanlığın, umudun ve vicdanın kalesidir. Biz Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından grup dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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