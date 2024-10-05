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        Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 2 bin 760 lira ceza kesildi

        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplamda 2 bin 760 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 19:09 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:09
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        Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 2 bin 760 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 2 otomobilin sürücüsüne toplamda 2 bin 760 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "trafikte tehlikeli yolculuk" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

        Çalışmalarda, korna çalarak seyreden 2 araçta bulunan bazı kişilerin otomobillerden sarkıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edildi.

        Ekipler, 2 sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 1380'er lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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