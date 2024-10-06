Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi ile sorunları çözüyor

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çözüm Merkezinin işleviyle ilgili sunum yaptı.

Çözüm Merkezinin her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, her noktada vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

Halka hizmeti "Hakka hizmet" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: