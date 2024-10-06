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        Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi ile sorunları çözüyor

        Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:55
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        Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi ile sorunları çözüyor
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        Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi, vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyenin salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Çözüm Merkezinin işleviyle ilgili sunum yaptı.

        Çözüm Merkezinin her geçen gün daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çolakbayrakdar, her noktada vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun gayret gösterdiklerini belirtti.

        Halka hizmeti "Hakka hizmet" anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Çözüm Merkezi ile her yıl üzerine ekleyerek vatandaşımıza hizmeti operasyon kabiliyeti yüksek bir şekilde anında çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada vatandaşımızın gündelik olarak birebir ilettiği talepleri hızlıca karşılayan temizlik işleri, zabıta, park ve bahçeler ile veteriner gibi ilgili müdürlüklerimiz bulunmaktadır.Bütün taleplere cevap verebilmek için tüm müdürlüklerimiz ciddi bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Her noktada vatandaşımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteriyoruz."

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