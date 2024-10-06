Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza kesildi

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 923 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu.

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