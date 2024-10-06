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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza kesildi

        Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 923 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:10 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:10
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        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 923 lira ceza kesildi
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        Kayseri'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 923 lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 ay el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "Yeni Sanayi Bölgesinde drift" paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, kent merkezinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 923 lira ceza keserken, ehliyetine 2 ay el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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