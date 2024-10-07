Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, 18 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı.

        Kocasinan Belediyesinin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Yeşilmahalle, Beydeğirmeni, Ertuğrulgazi, Mimarsinan, Pervane, Sümer ve Erkilet Camikebir mahallelerine ait imar plan maddeleri de ele alındı.

        Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi Onur Sokak'ta bulunan yeni parka, şehit Kerim Tanrıkulu isminin verilmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.

        Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri halkına daha iyi hizmet sunabilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '7 Ekim' paylaşımı
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabı...
        Bakan Kacır: Soykırımcı İsrail yönetimi, adalet önünde yaptıklarının hesabı...
        MHP Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilen Kalın'dan teşekkür mesajı
        MHP Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilen Kalın'dan teşekkür mesajı
        Keserli komşu cinayeti sanığının 'akıl sağlığı yerinde' çıktı
        Keserli komşu cinayeti sanığının 'akıl sağlığı yerinde' çıktı
        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi
        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi inşaatını inceledi
        Talas Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
        Talas Belediyesinin yol çalışmaları sürüyor
        Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarını inceledi
        Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarını inceledi