Kocasinan Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri halkına daha iyi hizmet sunabilmek için durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesinin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Yeşilmahalle, Beydeğirmeni, Ertuğrulgazi, Mimarsinan, Pervane, Sümer ve Erkilet Camikebir mahallelerine ait imar plan maddeleri de ele alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

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