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        Çocukluğunda gökyüzüyle buluşturduğu uçurtmalar kazanç kapısı oldu

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:04 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:04
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        Çocukluğunda gökyüzüyle buluşturduğu uçurtmalar kazanç kapısı oldu
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        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu.

        Yukarı Mahalle'de oturan Ayvaz, çocukluğunda büyük bir mutlulukla uçurduğu uçurtmaların nasıl yapıldığını henüz ilkokula giderken ağabeyinden öğrendi.

        Ayvaz, çocukluğunda bulduğu her fırsatta kendi imkanlarıyla yaptığı uçurtmaları büyük bir heyecanla gökyüzüne saldı.

        Yaşı ilerlese de uçurtmalara merakı dinmeyen Ayvaz, 36 yaşına geldiğinde ise farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde etmeye başladı.

        Mehmet Ayvaz, AA muhabirine, dede mirası olan kemerli taş evde yıllardır uçurtma yaptığını söyledi.

        Uçurtmalara sevgisinin artarak devam ettiğini vurgulayan Ayvaz, bu merakından asla vazgeçemediğini dile getirdi.

        Ayvaz, çocukluğunda uçurtma yapan ağabeyine bakıp kendisinin de bu işi öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Uçurtma yapmaya zevkle başladım. Öğrendiğimde ilkokula gidiyordum. İtinayla da yapmaya devam ediyorum. 2005 yılından beri uçurtma yapıp satarım. Kurbanlığımı bile, sattığım uçurtmalar sayesinde aldım. Evime kadar gelip uçurtma alan müşterilerim var. Evimin ihtiyacını, masraflarını buradan kazandığım paralarla gideriyorum. Üniversitede okuyan çocuğumun bile masrafını buradan giderdim."

        Uçurtmada kullandığı kamışları özel olarak en iyi yerlerden getirttiğini anlatan Ayvaz, diğer malzemeleri ise kırtasiyeden aldığını ifade etti.

        - "Gurbetçiler bile alıp götürüyor"

        Ayvaz, müşterilerin istediği renklerde ve boyutlarda günlük yaklaşık 25 uçurtma yaptığını anlattı.

        Uçurtmaları 80 santimetreden 2 metreye kadar farklı ölçülerde yaptığına işaret eden Ayvaz, şöyle konuştu:

        "Daha büyüklerini de yapıyorum ama genelde bunlar satılıyor. Gurbetçiler bile alıp götürüyor. Çocukken kendi yaptığım uçurtmaları uçururdum. Çocukluğumda çok severdim. Şimdi 3 yaşındaki çocuk bile cep telefonuyla meşgul olduğu için eskisi gibi uçurtmalara talep yok. Genelde uçurtmayı bilen kişiler istiyor. Büyükler daha çok alıyor. Bana 'bu nasıl uçar' diye soranlar bile oluyor. Bu işi çok seviyorum. Bir şeye canım sıkılır, moralim bozulursa gelip renkli renkli uçurtma yaparım. Bu yaşımda bile halen zevkle uçuruyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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