Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED), İstanbul Turizm Fuarı'na katılacak.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYOTED fuarda Kayseri'yi 6 otelle temsil edecek.

KAYOTED Başkanı Murat Erdal, 9-10 Ekim'de düzenlenecek fuara, Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan ile katılacaklarını belirtti.

Derneğin 2024 yılının ilk çeyreğinde Kayseri'de faaliyet gösteren 112 otel için kurulduğunu aktaran Erdal, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Kayseri Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla çok sayıda turizm eseri şehrimize kazandırıldı. Erciyes başta olmak üzere tarihi kültürel ve gastronomi üstünlükleriyle Kayseri'mizi bir turizm şehri haline getirmek için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz. Ayrıca, şehrimizin uluslararası turizm camiasında daha fazla tanınması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. En nihayetinde Kayseri'yi turizmde marka şehir haline getirmek istiyoruz ve bu doğrultuda da 6 üyemizle İstanbul'da olacağız."