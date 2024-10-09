Büyükşehir Belediyesi üniversitede öğrencisi olan ailelere 5 lira yardım yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ailelere 5 bin liralık nakdi yardımda bulunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan öğrencilerine destek için uygulamaya koyduğu sosyal yardımları bu sene de gerçekleştiriyor.

Yardım başvurusunu velilerin yapacağı ve öğrencilerin başvurusunun kabul edilmeyeceği destekler için müracaatlar 10 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.