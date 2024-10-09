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        Büyükşehir Belediyesi üniversitede öğrencisi olan ailelere 5 lira yardım yapacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ailelere 5 bin liralık nakdi yardımda bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:38
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        Büyükşehir Belediyesi üniversitede öğrencisi olan ailelere 5 lira yardım yapacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üniversitede öğrencisi olan dar gelirli ailelere 5 bin liralık nakdi yardımda bulunacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, kent sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan öğrencilerine destek için uygulamaya koyduğu sosyal yardımları bu sene de gerçekleştiriyor.

        Yardım başvurusunu velilerin yapacağı ve öğrencilerin başvurusunun kabul edilmeyeceği destekler için müracaatlar 10 Ekim 2024 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

        Başvurular, Büyükşehir Belediyesinin www.kayseri.bel.tr internet adresinden yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında 2 bin 6 aileye yılda bir defaya mahsus 5 bin lira olmak üzere toplam 10 milyon 30 bin lira nakdi yardım yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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