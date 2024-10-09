Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Nobel Expo Fuarcılık tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, firmaların stantlarını gezdiğinde herkesin memnun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Fuarın doğrudan ihracata yönelik olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Kayseri'ye gelen yabancı sayısı bu yıl 115 bin arttı. Bu artışta fuarların da çok etkisi var. Gelen alıcılar yabancı olduğu için ihracatımıza etki edeceğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de dünyada, Türkiye mobilya sektöründen son 20 yılda üretim, tasarım, kalite gibi niteliklerinden dolayı övgüyle bahsedildiğini aktardı.

Güleç, fuara katılan ziyaretçilerin hem ticaret yaptığını hem de kenti dünyaya tanıttığı, fuarların bu açıdan da önem arz ettiğini söyledi.

TÜİK'in 2022 verilerine göre, Türkiye'de 45 bin 277 mobilyacı olduğunu aktaran Güleç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de imalat yapan firmaların yüzde 10'u mobilyacı. İmalatta çalışan ve istihdam edilen insanların yüzde 5'i mobilyacı. Türkiye'de son 20 yılda mobilya sanayisinin büyümesi, Türkiye sanayisinin büyümesinden yüzde 25 daha fazla. Türkiye mobilya sektörü hem üretimde hem büyümede hem istihdamda bir başarı örneği sergiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ihracattaki payını yüzde 0,7'den yüzde 2'ye çıkardı. Bu da son 10 yılın büyük başarısı. Dünya mobilya ticaretinden aldığımız payı da yüzde 0,5'ten yüzde 2'ye çıkardık. Bu da ihracatçılarımızın başarısı, tebrik ediyorum."