Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı

        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 16:13 Güncelleme: 09.10.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Anadolu Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Nobel Expo Fuarcılık tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, firmaların stantlarını gezdiğinde herkesin memnun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

        Fuarın doğrudan ihracata yönelik olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Kayseri'ye gelen yabancı sayısı bu yıl 115 bin arttı. Bu artışta fuarların da çok etkisi var. Gelen alıcılar yabancı olduğu için ihracatımıza etki edeceğini düşünüyorum." dedi.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de dünyada, Türkiye mobilya sektöründen son 20 yılda üretim, tasarım, kalite gibi niteliklerinden dolayı övgüyle bahsedildiğini aktardı.

        Güleç, fuara katılan ziyaretçilerin hem ticaret yaptığını hem de kenti dünyaya tanıttığı, fuarların bu açıdan da önem arz ettiğini söyledi.

        TÜİK'in 2022 verilerine göre, Türkiye'de 45 bin 277 mobilyacı olduğunu aktaran Güleç, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de imalat yapan firmaların yüzde 10'u mobilyacı. İmalatta çalışan ve istihdam edilen insanların yüzde 5'i mobilyacı. Türkiye'de son 20 yılda mobilya sanayisinin büyümesi, Türkiye sanayisinin büyümesinden yüzde 25 daha fazla. Türkiye mobilya sektörü hem üretimde hem büyümede hem istihdamda bir başarı örneği sergiliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ihracattaki payını yüzde 0,7'den yüzde 2'ye çıkardı. Bu da son 10 yılın büyük başarısı. Dünya mobilya ticaretinden aldığımız payı da yüzde 0,5'ten yüzde 2'ye çıkardık. Bu da ihracatçılarımızın başarısı, tebrik ediyorum."

        Mobilya sektörünün en büyük rekabetinin gelişmiş ülkelerle olduğunu belirten Güleç, şöyle devam etti:

        "Çin'i çıkardığımız zaman mobilya ticaretinin yüzde 51'i gelişmiş ülkelerin tekelinde. Bunlar ABD, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya. Peki bu ülkeler yapay zeka varken, teknoloji gelişmişken neden mobilyayı bu kadar önemsiyor çünkü mobilya sektörü bütün imalat sektörünün müşterisi. Metalin, kimyanın, mermerin, tekstilin, ağaç mamullerinin müşterisi. Yerlilik oranımız TÜİK verilerine göre yüzde 80,2. 2000'li yıllarda mobilya sektörü 180 milyon dolar ihracat yapıyordu, karşısında 280 milyon dolar ithalat yapıyordu. Bizim mobilya girişimcimiz dünyayı anladı, kavradı ve dünya ticaretinden pay aldı."

        Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de Türkiye'de üretilen 10 sandalyenin 4'ünün, 10 kanepenin 7'sinin, 10 koltuktan 3'ünün, 10 bazadan 3'ünün, 10 oda takımından 2'sinin, 10 yaylı yatağın 6'sının, 10 sünger yatağın 8'inin Kayseri'de üretildiğini aktardı.

        Açılışta, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Hasan Arapoğlu, NOBEL Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri stantları gezdi.

        Ev ve bahçe mobilyalarının yanı sıra, mobilya malzemelerinin de yer aldığı 13 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda, farklı ülkelerden gelen alıcı heyetleri stantları gezdi, ticari görüşmeler yaptı.

        Fuarda bir firmanın, ürettiği sandalyelerin sağlamlığını göstermek için yaklaşık 1,5 tonluk SUV otomobili 4 sandalye üzerine koyması dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Discord açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        Baldız ve kurye cinayetinde kan donduran detaylar: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor gibi mesajlar atmış
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        3 metrelik iskeleden denize atladı! Feci ölüm!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        'Sur canisi'nden babasına kan donduran sorular!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        THY kaptanı, sefer sırasında hayatını kaybetti
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        300 milyon yumurta binlerce yavru!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        "Benim dışımda hiç kimse güvende değil"
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        13 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        13 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Komşusunu keserle öldüren sanığa yeniden yapılan yargılamada da ağırlaştırı...
        Komşusunu keserle öldüren sanığa yeniden yapılan yargılamada da ağırlaştırı...
        Erciyes Üniversitesinden Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği'ne destek
        Erciyes Üniversitesinden Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği'ne destek
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
        Erciyes'te plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
        Kocasinan Bayramhacı Mahallesi'ni turizme kazandırma çalışmaları
        Kocasinan Bayramhacı Mahallesi'ni turizme kazandırma çalışmaları
        TAREM'de üçüncü dönem kayıtları devam ediyor
        TAREM'de üçüncü dönem kayıtları devam ediyor