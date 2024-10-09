Kayseri'de 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak", "yağma ve mala zarar verme" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası olan H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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