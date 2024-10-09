Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis aracı sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
Kayseri'de trafikte ters yönde seyrettiği tespit edilen servis midibüsü sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
Kayseri'de trafikte ters yönde seyrettiği tespit edilen servis midibüsü sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Araçlar ters yönde ilerliyor" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler, plakasından tespit ettikleri midibüsün sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesti.
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