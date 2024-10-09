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        Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis aracı sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza

        Kayseri'de trafikte ters yönde seyrettiği tespit edilen servis midibüsü sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:21 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:21
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        Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis aracı sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
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        Kayseri'de trafikte ters yönde seyrettiği tespit edilen servis midibüsü sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Araçlar ters yönde ilerliyor" başlıklı paylaşımla ilgili inceleme başlattı.

        Ekipler, plakasından tespit ettikleri midibüsün sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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