Kayseri'de 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası olan H.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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