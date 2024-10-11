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        Kayseri'de "ucuza arsa" vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 19:18 Güncelleme: 11.10.2024 - 19:18
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        Kayseri'de "ucuza arsa" vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı
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        Kayseri'de düzenlenen operasyonda ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda G.P, C.Ş, A.M, K.D, A.D, A.K. ve H.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutukladı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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