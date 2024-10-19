Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa bayrak hediye edildi

Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa İl Emniyet Müdürlüğünce bayrak hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, polis ekipleri, Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bir binaya asılı Türk bayrağına bir kişi tarafından zarar verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Binanın güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, 12 yaşındaki bir çocuğun mevsim şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyduğunu ve bayrağı yanına alarak uzaklaştığını tespit etti.