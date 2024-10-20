Talas'ta çiftçilere eğitim verildi

Kayseri'de Talas Belediyesince büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından Koçcağız ve Kamber mahallelerindeki çiftçilere verilen eğitimde, besin değeri yüksek olan İtalyan çimi, yem şalgamı, tritikale bitkileri ve silaj yapımı gibi konular anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı kursta, üreticilerin soruları da cevaplandırıldı.