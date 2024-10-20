Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas'ta çiftçilere eğitim verildi

        Kayseri'de Talas Belediyesince büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas'ta çiftçilere eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Talas Belediyesince büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik eğitim verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Konca tarafından Koçcağız ve Kamber mahallelerindeki çiftçilere verilen eğitimde, besin değeri yüksek olan İtalyan çimi, yem şalgamı, tritikale bitkileri ve silaj yapımı gibi konular anlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı kursta, üreticilerin soruları da cevaplandırıldı.

        Talas Belediyesinin kırsal mahallelerdeki çiftçilere yönelik kış sezonu eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        Esenyurt'ta korku gecesi: 1 yaralı
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        "Okan Buruk'a tatlı bela gelecek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Scholz'dan açıklamalar
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        F.Bahçe'nin rekorunu kırdı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        'Yenidoğan çetesi'nin yöneticilerinin cep telefonu incelemesi ortaya çıktı!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!

        Benzer Haberler

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de konuştu:
        Kayseri'de babasının öldürdüğü Buse için kadınlardan 'adalet' eylemi
        Kayseri'de babasının öldürdüğü Buse için kadınlardan 'adalet' eylemi
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Bellona Kayserispor-Gaziantep FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2
        Kayserispor - Gaziantep FK: 2-2