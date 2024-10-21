Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Şehit Doğanay'ın ailesi idamını istedikleri FETÖ elebaşı Gülen'in "eceliyle ölmesi"nden mutsuz

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen "eceliyle öldüğü" için üzgün olduklarını ama bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:11 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Doğanay'ın ailesi idamını istedikleri FETÖ elebaşı Gülen'in "eceliyle ölmesi"nden mutsuz
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen "eceliyle öldüğü" için üzgün olduklarını ama bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi.

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan anne ve baba, haberi ilk duyduklarında garip bir duygu yaşadıklarını ancak daha sonra adeta bir bayram havasına girdiklerini dile getirdi.

        Anne Hikmet Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haberi bir yakınından telefonla aldığını söyledi.

        Buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten anne Doğanay, "Ben onun aslında meydanlarda sallanmasını görmek isterdim. Biz bunu isterdik. İçimizde tabii ki biraz da sevinç var. Sanki bir bayram havası var gibi." dedi.

        Gülen'den ahirette hesap soracaklarını ifade eden Doğanay, "İnşallah öbür dünyada da Rabb'im hakkımızı almayı bize nasip etsin. İnşallah orada hesaplaşacaklar. Şehitlerimize ne diyecek? Kuzum yakasına yapışacak. Rabb'im, 'Hakkınızı alın, dünyada sizin gençliğinizi aldı' diyecek. İnşallah Rabb'im öbür dünyada bizlere de gösterir. Bu adamı toprak kabul etmesin." diye konuştu.

        Aradan yıllar geçmesine rağmen acılarının dinmediğini vurgulayan anne Doğanay, kızının mezarına gidip güzel haberi vereceğini anlatarak, "Mezarına gideceğim, söyleyeceğim kuzuma. Çıkacak karşılarına tabii ki ahirette. Ne yüzle çıkacak? Ne diyecek o kadar şehitlere acaba?" ifadelerini kullandı.

        - "Televizyonda filan çıktığında bile zorumuza gidiyordu"

        Baba Harun Doğanay da haberi sabah saatlerinde aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Eceliyle öldüğü için çok üzülüyorum. Başka şekilde ölmesini isterdim. Rabb'ime sonsuz şükürler olsun, geberdi gitti. Biraz da olsa rahatladık. Bu ve bunun gibilerin nefes alması bile hata. Onun için sevindim. Tabii acımız biraz da olsa dindi ama hala yine devam ediyor. Biraz rahatladık. Bazen televizyonda filan çıktığında bile zorumuza gidiyordu."

        Halen FETÖ'yü destekleyenler olduğunu duyunca üzüldüklerini anlatan Doğanay, "İnşallah bunlar akrep gibi birbirlerini sokar, birbirlerini yerler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!

        Benzer Haberler

        Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
        Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
        Öklid ve Maturidi'ninkinin de olduğu 2 bin 800 el yazması eser, bu kütüphan...
        Öklid ve Maturidi'ninkinin de olduğu 2 bin 800 el yazması eser, bu kütüphan...
        Erken teşhisle 62 yaşında kanseri yendi
        Erken teşhisle 62 yaşında kanseri yendi
        ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
        ITF Uluslararası W50 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
        Büyükkılıç, Gezeravcı'yı 6. Bilim Şenliği'ne davet etti
        Büyükkılıç, Gezeravcı'yı 6. Bilim Şenliği'ne davet etti
        Kocasinan Belediyesinden robotik kodlama eğitimi
        Kocasinan Belediyesinden robotik kodlama eğitimi