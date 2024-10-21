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        Başkan Büyükkılıç, kentsel tasarım proje çalışmalarını denetledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan kentsel tasarım proje çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:01 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:01
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        Başkan Büyükkılıç, kentsel tasarım proje çalışmalarını denetledi
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan kentsel tasarım proje çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, kentin tarih ve kültür mirasını gün yüzüne çıkartıp yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükkılıç, tarihi mahallenin dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan 1’inci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından devam eden 2’nci etap kentsel tasarım proje çalışmalarını denetledi.

        Büyükkılıç, incelemenin ardından çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

        Amaçlarının kentin tarihi dokusuna uygun şekilde hayata geçirecek uygulamalara fırsat vermek olduğunu belirten Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nostaljik olarak da buralarda kalacağı ortamları sağlayacak gayretleri sürdürüyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Hem geçmişiyle hem mevcuduyla hem de geleceğe taşınma anlayışıyla şehrimizde her alanda biz varız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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