Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hazırlanan "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hazırlanan "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ndeki sergide Selçuklu motifleri ile bezenmiş çiniler, nakış örtüler, kitre bebekler, seramikten yapılmış ürünler, panolar, Selçuklu kıyafetleri ile Selçuklu dönemini yansıtan eserler yer alıyor.

        Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, serginin açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuca neden ulaşılmadı?
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Ağabeyinin intikamı için... Kan davası!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Milli voleybolcuya dehşeti yaşattı! Bu sefer zanlı baba!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Tasarruf artık BES'te yapılıyor
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Uzmanlar 'Bu alışkanlığı bırakın' diyor!
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Türkçede günler nasıl isimlendirildi?
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Kedi aracılığıyla aşk ilanı
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        Roblox Türkiye'de ofis açıyor
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        Kayseri Baro Başkanı Özsoy'dan Büyükkılıç'a ziyaret
        Kayseri Baro Başkanı Özsoy'dan Büyükkılıç'a ziyaret
        Doktor tenisçi, milli forma hedefiyle raket sallıyor
        Doktor tenisçi, milli forma hedefiyle raket sallıyor
        Çalışan kadınlar, kurdukları takımlarla futbol maçı yapıyor
        Çalışan kadınlar, kurdukları takımlarla futbol maçı yapıyor
        Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 16 yıl 11 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 16 yıl 11 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı
        Kayseri'de 3'ü hükümlü 8 kişi yakalandı