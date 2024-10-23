Kayseri'de "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ndeki sergide Selçuklu motifleri ile bezenmiş çiniler, nakış örtüler, kitre bebekler, seramikten yapılmış ürünler, panolar, Selçuklu kıyafetleri ile Selçuklu dönemini yansıtan eserler yer alıyor.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hazırlanan "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı.

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