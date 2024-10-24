Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesi ihaleyle 7 arsa ile 1 daire sattı

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından yapılan ihaleyle 7 arsa ve 1 daire satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesi ihaleyle 7 arsa ile 1 daire sattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından yapılan ihaleyle 7 arsa ve 1 daire satıldı.

        Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait Başakpınar Mahallesi'ndeki 5 konutluk ve Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 villalık arsalar ile Harman Mahallesi'ndeki 1 dairenin satışı, Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleyle gerçekleşti.

        Satışlardan elde edilen 158 milyon 132 bin lira, belediyenin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        3 çocuğu yangında ölen anne serbest! İşte adli kontrol gerekçesi!
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 1000 çiftçiye 250 ton buğday tohumu dağıtıldı
        Kayseri'de 1000 çiftçiye 250 ton buğday tohumu dağıtıldı
        Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15,65 metrekareye ulaştı
        Kocasinan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15,65 metrekareye ulaştı
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle 30 daire sattı
        Melikgazi Belediyesi ihaleyle 30 daire sattı
        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligi iyi bir yerde bitirecekler...
        Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligi iyi bir yerde bitirecekler...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti
        Eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu hayatını kaybetti