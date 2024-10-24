Talas Belediyesi ihaleyle 7 arsa ile 1 daire sattı

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından yapılan ihaleyle 7 arsa ve 1 daire satıldı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait Başakpınar Mahallesi'ndeki 5 konutluk ve Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 villalık arsalar ile Harman Mahallesi'ndeki 1 dairenin satışı, Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleyle gerçekleşti.

Satışlardan elde edilen 158 milyon 132 bin lira, belediyenin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.