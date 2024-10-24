Talas Belediyesi ihaleyle 7 arsa ile 1 daire sattı
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından yapılan ihaleyle 7 arsa ve 1 daire satıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından yapılan ihaleyle 7 arsa ve 1 daire satıldı.
Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait Başakpınar Mahallesi'ndeki 5 konutluk ve Reşadiye Mahallesi'ndeki 2 villalık arsalar ile Harman Mahallesi'ndeki 1 dairenin satışı, Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ihaleyle gerçekleşti.
Satışlardan elde edilen 158 milyon 132 bin lira, belediyenin yeni yatırım ve hizmetlerinde kullanılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.