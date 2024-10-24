Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

Ekiplerin 32 bin 233 lira ceza kestiği sürücünün ehliyetine ise 2 ay el koyuldu.

Polis ekipleri, kent merkezinde drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti.

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

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