Kayseri'de Tohumluk Vakfı desteği ile bilişim ve müzik sınıfları açıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Tohumluk Vakfı desteğiyle bilişim ve müzik sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda açılan bilişim ve müzik sınıflarına gönüllüler de destek verdi.

Bilişim sınıfına 20 bilgisayar, barkovizyon ve ses sistemi; müzik sınıfına piyano, gitar, orf aletleri, vurmalı çalgılar bağışlandı.

Ankara ve Kayserili hayırseverlerin de destek verdiği açılışa, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Postallı, Tohumluk Vakfı Başkanı Pınar Ayhan, vakfın başkan yardımcısı Serra Menekay, vakfın Kayseri sorumlusu Nilüfer Bıçakcıoğlu ve vakıf gönüllüleri katıldı.