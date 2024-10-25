Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi

Törene, Çakmakoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Biyografisinin okunması, saygı duruşunda bulunulması ve okunan duanın ardından Çakmakoğlu'nun ailesi, taziyeleri kabul etti.

Ankara'da 94 yaşında vefat eden eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu'nun cenazesi, memleketi Kayseri'nin İncesu ilçesinde toprağa verildi.

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