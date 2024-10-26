Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı.

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