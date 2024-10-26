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        Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza

        Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:32
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        Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza
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        Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı.

        Öldürdüğü domuzu aracına bağlayıp sürükleyen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgi maddelerince cezai işlem uygulandı, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında da adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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