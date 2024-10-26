Erzincan'daki trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazeleri Kayseri'de defnedildi

Ahmet Subaşı idaresindeki SG AS 3850 yabancı plakalı otomobil ile Güngör Kahraman yönetimindeki 41 ZB 462 plakalı tır, dün Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde çarpışmıştı. Kazada, Ahmet Subaşı ile aynı otomobildeki Efe Berke Subaşı ve Sümeyye Patat hayatını kaybetmiş, İlayda Subaşı da yaralanmıştı.

Sümeyye Patat ile Efe Berke Subaşı'nın nişanlı oldukları, ziyarete gittikleri Subaşı'nın Erzincan'da yaptığı askerliğini bitirmesinin ardından evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

Patat'ın cenazesi Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta, Ahmet ve Efe Berke Subaşı'nın cenazeleri de Cırgalan Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde dün meydana gelen kazada vefat eden Ahmet Subaşı, oğlu Efe Berke Subaşı ve Sümeyye Patat'ın cenazeleri yakınları tarafından alınarak Kayseri'ye getirildi.

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