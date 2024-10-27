21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası tamamlandı

Kadınlarda ise birinciliği Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü, ikinciliği Selçuk Kartal Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Kastamonu Asya Spor Kulübü elde etti.

Kayseri'de düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası sona erdi.

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