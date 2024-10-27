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        21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası tamamlandı

        Kayseri'de düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:23 Güncelleme: 27.10.2024 - 19:51
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        21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası tamamlandı
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        Kayseri'de düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde final maçları yapıldı.

        Erkeklerde Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü birinci, Selçuk Kartal Spor Kulübü ikinci, Pursaklar Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise birinciliği Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü, ikinciliği Selçuk Kartal Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Kastamonu Asya Spor Kulübü elde etti.

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