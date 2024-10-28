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        Kayseri'nin "Kapadokya'ya açılan penceresi" Bayramhacı'nın turizm potansiyeli genişleyecek

        MURAT ASİL - Pericabacaları, termal kaynakları ve baraj gölü manzarasıyla Kayseri'nin "Kapadokya'ya açılan penceresi" Bayramhacı Mahallesi'nin yeni projelerle bölge turizmine daha fazla katkı sunması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:35
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        Kayseri'nin "Kapadokya'ya açılan penceresi" Bayramhacı'nın turizm potansiyeli genişleyecek
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        MURAT ASİL - Pericabacaları, termal kaynakları ve baraj gölü manzarasıyla Kayseri'nin "Kapadokya'ya açılan penceresi" Bayramhacı Mahallesi'nin yeni projelerle bölge turizmine daha fazla katkı sunması hedefleniyor.

        Kapadokya'ya özgü coğrafi oluşumları barındıran, Selçuklu dönemi kesme taş evleriyle yamaç yerleşime sahip mahalle, Bayramhacı Baraj Gölü manzarasıyla dikkati çekiyor.

        Kayseri'ye 55, Avanos'a 15 kilometre mesafede bulunan ve yerleşik nüfusu yaklaşık 400 olan, Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı, yıllardır termal tesisiyle iç turizme hizmet verirken, son yıllarda bir turizm firmasının bölgede tesis kurmasıyla yabancı misafirlerin de uğrak yeri olmaya başladı.

        Bölgeye gelen turistler gölette 8 kilometrelik güzergahta adrenalin dolu jetbot turu yapıyor, 165 metre uzunluğundaki parkurda zipline (yüksek bir noktadan alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat vasıtasıyla kayma) deneyimi yaşıyor.

        Turizm faaliyetlerinin artışıyla Kocasinan Belediyesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında imzalanan Turizm Fizibilite Destek Programı kapsamında Bayramhacı turizminin geleceği planlanacak.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine, Bayramhacı'nın Kapadokya coğrafyasının bir parçası ve belediyelerine bağlı mahalle olduğunu söyledi.

        Kapadokya'da görülen oluşumların aynısının burada da bulunduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Bayramhacı'nın artı birçok özellikleri var. Baraj gölümüz ve gölün hemen kenarında jeotermal kaynak var. Bunların hepsiyle de bu bölgenin turizm altyapısını güçlendirme noktasında protokol imzaladık. Kapadokya'ya gelen turistlerin Bayramhacı'dan istifade etmesi ve yeni bir turizm potansiyeli ortaya çıkartılması için fizibilite çalışması başlattık." diye konuştu.

        - "Bir yol haritasının başlangıcı olacak"

        Protokolle bölgenin turizm potansiyelini planlı bir şekilde ortaya çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Yapmış olduğumuz planlama, özel sektörün yatırımlarıyla birleştiği zaman bölge çok canlı bir hale gelecek. İmzalanan protokol, bize bir yol haritasının başlangıcı olacak. İşin özü itibarıyla hangi yatırımlar yapılması lazım, sağlık turizmiyle ilgili ne yapılmalı, jeotermal kaynaklarıyla ilgili bir SPA merkezi yapılabilir mi bunlara bakıyoruz. Bölgenin geneliyle ilgili potansiyel gün yüzüne çıkarılacak. Burada yapılacak çalışma, bundan sonrasında yol haritası oluşturma noktasında ışık tutacak."

        - "Burası Kapadokya'nın boğazı"

        Turizmci Kemal Erucu da Bayramhacı'nın turizm kapasitesi yüksek bir mahalle olduğunu söyledi.

        Bölgenin kaplıcadan dolayı turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Erucu, "Burada (turizm firması) bir tesis yaparak faaliyetlere başladı. Burası Kapadokya'nın boğazı, Kayseri'nin de Kapadokya'ya açılan penceresi konumunda. Grup halinde turistler geliyor. Bu yıl yerli turistte artış var. Bu sene 50 bin civarında yerli ve yabancı turist ağırladık." diye konuştu.

        Jetbot kaptanı Hüseyin Sarıkoç ise 3 yıldır Bayramhacı'ya kurulan işletmede kaptanlık yaptığını belirtti.

        Tesislerine gelen turistlere çeşitli aktiviteler düzenlediklerini, bunlardan en önemlisinin de jetbot turu olduğunu kaydeden Sarıkoç, "Jetbotlarımız 18 kişilik kapasiteye sahip. Yaklaşık 20 dakikalık tur yapıyoruz. Bu turun içerisinde adrenalin dolu hareketlerimiz var. Gelen misafirlerimizi eğlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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