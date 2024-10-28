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        MHP Kayseri İl Başkanı Kalın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 17:05
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        MHP Kayseri İl Başkanı Kalın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kalın, mesajında, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Tarihin önemli bir dönüm noktasında, nice badireler ve zorluklara karşı kazanılan Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını belirten Kalın, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'imizin 101. yılını şan ve şerefle ilk günkü heyecanla kutladığımız bu kutlu günde, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimizin bağımsızlığı için şehit düşmüş kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Bizler, Cumhur İttifakı'nın birer paydaşı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin neferleri olarak 101 yıl önce kahraman ecdadımızın verdiği mücadele ve bu uğurda döktüğü kanı boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz."

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