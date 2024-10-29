Sarıoğlan ve Özvatan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Kayseri'nin Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Sarıoğlan İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin şiir okuduğu ve yöresel oyunların oynandığı program, tören geçidiyle sona erdi.
- Özvatan
Özvatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Kaymakam Mine Kurt'un vatandaşları selamlamasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kurt, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programa protokol üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Program, tören geçidiyle son buldu.
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