Sarıoğlan ve Özvatan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Öğrencilerin şiir okuduğu ve çeşitli gösterilerin sunulduğu programa protokol üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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