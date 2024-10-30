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        Kayseri'de mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:34
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        Kayseri'de mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
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        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

        KESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Cumali Karakuş katıldı.

        Törende konuşan Şeyhi Odakır, protokol çerçevesinde öğrencilerin meslek ve kariyer hayatlarına önemli katkılar sunacaklarını belirtti.

        Protokolün önemine değinen Odakır, şunları kaydetti:

        "Protokol çerçevesinde ilk etapta Kocasinan ilçesindeki ortaokul 8. sınıf öğrencilerine meslekleri tanıtacağız. 8 ay sürecek projemizde her ay farklı okulda öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Kamuoyunun da bildiği üzere biz esnaf ve sanatkarlar olarak hep diyoruz ki çeşitli mesleklere yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz, çırak kalfa ve usta bulma konusunda bazen zorluk çekiyoruz. Ancak son bir yıldır gözlemliyoruz ki bizim tabirimizle mesleğe geri dönüş başladı. Bunun en büyük göstergelerinden biri de Aydınlıkevler bölgesine yeni kurulan Melikgazi Mesleki Eğitim Merkezi’dir. Yoğun bir talep oluşmaya başladı, bu da gösteriyor ki artık gençlerimiz, ailelerimiz meslek edinmedin önemini her geçen gün daha çok görüyor."

        Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

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