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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 01:15 Güncelleme: 31.10.2024 - 01:15
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

        Öte yandan vatandaşlar, alevlerden kurtarılan ancak yanıklar oluşan atın üzerine çarşaf ve battaniye örttü.

        Ekiplerin fabrikadaki çalışmaları sürüyor.

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