Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Öte yandan vatandaşlar, alevlerden kurtarılan ancak yanıklar oluşan atın üzerine çarşaf ve battaniye örttü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Eğribucak Mahallesi Hasidağ Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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