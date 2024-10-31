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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, öğrencilerle buluştu

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, OSB Teknik Koleji'nin düzenlediği "Kariyer Günleri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:37
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        Talas Belediye Başkanı Yalçın, öğrencilerle buluştu
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, OSB Teknik Koleji'nin düzenlediği "Kariyer Günleri" programında öğrencilerle bir araya geldi.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Burada konuşma yapan Yalçın, hayatındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Yalçın, konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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