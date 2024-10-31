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        Kayseri'de tramvay parçalarının yerli üretimiyle 120 milyon lira tasarruf sağlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçaları sayesinde şirket 120 milyon lira tasarruf sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:17
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        Kayseri'de tramvay parçalarının yerli üretimiyle 120 milyon lira tasarruf sağlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçaları sayesinde şirket 120 milyon lira tasarruf sağladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Ulaşım AŞ, yerli sanayi ile güç birliği yaparak tramvay parçalarının üretiminde önemli adım attı. Şirketin mühendisleri tarafından tasarlanan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen tramvay parçaları, sektördeki bağımlılığı azaltarak önemli ekonomik kazanım sağlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli tramvay parçalarının üretiminin büyük ekonomik katkı sağladığını belirtti.

        Yerli üretim sayesinde milli ekonomiye katkı sağladıklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri Ulaşım AŞ olarak yerli sanayimizi desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu projelerle milli ekonomimize önemli katkı sunuyoruz. Gelecekteki çalışmalarımızla Türk sanayisinin gücünü artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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