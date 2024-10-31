Kayseri'de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ayakkabı imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki Giyim Sanayi Siteleri'nde bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
İşletmede yangın nedeniyle hasar oluştu.
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