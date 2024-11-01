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        Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı

        Talas Belediyesi çevre bilincinin gelişmesi için öğrencilere sıfır atık eğitim seti dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 16:36 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:48
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        Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı
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        Talas Belediyesi çevre bilincinin gelişmesi için öğrencilere sıfır atık eğitim seti dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atığa Sıfırdan Başlıyoruz" projesi kapsamında Mevlana Mahallesi Hanım Aydoğan Anaokulu'nda Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, sınıfları tek tek dolaşarak anasınıfı öğrencileriyle buluştu.

        Programda konuşan Yalçın, geri dönüşüm bilincinin anasınıfından başlamasının önemine dikkat çekerek, sıfır atık eğitim seti dağıtımının ilçedeki 39 okuldaki 117 anasınıfında başladığını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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