Talas Belediyesi öğrencilere "sıfır atık eğitim seti" dağıttı

Programa Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atığa Sıfırdan Başlıyoruz" projesi kapsamında Mevlana Mahallesi Hanım Aydoğan Anaokulu'nda Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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