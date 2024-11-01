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        Hürmet Sazlığı'na ziyaretçi merkezi yapıldı

        Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi Sazlığı'na yapılan ziyaretçi merkezinin inşaatı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 01.11.2024 - 18:32
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        Hürmet Sazlığı'na ziyaretçi merkezi yapıldı
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        Hacılar Belediyesi tarafından Hürmetçi Sazlığı'na yapılan ziyaretçi merkezinin inşaatı tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nın eteğinde yer alan ve at, manda ve çok sayıda su canlısı ile kuş türüne ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'na yeni bir mekan kazandırıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve modern imkanlara sahip Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi'nin yapımını tamamladıklarını belirtti.

        Bölgeye kazandırılan tesisin doğanın kalbinde konforlu bir mola noktası olacağını vurgulayan Özdoğan, "Ziyaretçi merkezimiz 400 metrekare alana sahip. Merkezimizde toplantı salonu, muhtarlık binası, mescit ve lavabolar yer alıyor. Doğanın güzelliklerini görmeye gelen, fotoğraf çeken, alışveriş yapan ya da dinlenmek isteyen tüm misafirlerimiz burada çayını, kahvesini içip rahat nefes alabilecek. Buraya gelen doğaseverlerin dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak, onlara rahat bir deneyim sunacak. Hürmetçi Sazlığı artık daha fazla hizmet ve olanakla yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak." ifadelerini kullandı.

        Özdoğan, yeni tesisin Hürmetçi Mahallesi'ne kazandırılmasıyla bölgeye yönelik turizm potansiyelinin daha da artacağını kaydetti.

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