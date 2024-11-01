Kayseri'de 9. kattan düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti

Evde bulunan annesinin ve komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesi'nde bir binanın 9. katında İ.B. (18) evinin penceresinden toprak zemine düştü.

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