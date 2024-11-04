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        Özvatan'da Bal Ormanı Projesi hayata geçiriliyor

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Bal Ormanı Projesi hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:17
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        Özvatan'da Bal Ormanı Projesi hayata geçiriliyor
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        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Bal Ormanı Projesi hayata geçiriliyor.

        Kaymakamlık ve Kayseri Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında lavanta, nane, kekik ve akasya gibi bitkilerin dikimi başladı.

        Alpaslan Mahallesi'ndeki 550 dönümlük bir alanı kapsayacak bal ormanına 35 bin fide dikilecek.

        Kaymakam Mine Kurt, bal ormanının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Proje sayesinde geleceğe güzel bir miras bırakacaklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

        "Bu proje hem doğaya hem yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacaktır. Prolin değeri açısından Türkiye'de ilk 3'e giren Özvatan çiçek balının rekoltesinde yüzde 100'e varan bir artış beklenmektedir. Orman varlıklarımızı artırırken bal üretimini desteklemek bölgede arı popülasyonlarının korunması ve ekolojik sağlığın güçlendirilmesi, projenin diğer pozitif çıktıları arasında yer almaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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