Kayseri'de firari 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. (35) ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C.Ö'nün (25) saklandığı adresler tespit edildi.

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