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        Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:03
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        Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Hacılar Belediyesinin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, kasım ayı itibariyle ilçenin kış mevsimine hazırlıklı hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdi.

        Yollarda yapılan asfaltlama, kilitli parke döşeme, tamir ve bakım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Özdoğan, "Hacılar'ı kışa hazır hale getiriyoruz. Ay sonunda tüm çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Yeni inşaat projeleri için de hazırlıklarımız sürüyor, proje aşamasındayız ve önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi vereceğiz. Alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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