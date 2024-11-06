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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, ARLEM Toplantısı'na katıldı

        Avrupa Konseyi'nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi'nde Türkiye'yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün'de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:18
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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, ARLEM Toplantısı'na katıldı
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        Avrupa Konseyi’nde Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komitesi'nde Türkiye’yi temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ürdün’de düzenlenen Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Toplantısı'na katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Gazze konusu, Ukrayna savaşı, İspanya'da meydana gelen sel felaketi, içme ve kullanma suyu kaynakları sıkıntısı, iklim değişikliği ve Akdeniz'de yaşananlar ele alındı.

        Palancıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle İspanya halkına taziyelerini sundu.

        Ukrayna ve Gazze'de yaşananlar için üzüntü duyduklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ukrayna ve Rusya arasında bir an önce barış sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Gazze'nin sadece 100 kilometre uzağında olduğumuzu vurgulamak istiyorum, burada, İsrail askerleri tarafından 44 binden fazla masum insan hayatını kaybetti. Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu masum sivillerin öldürülmesinden dolayı İsrail'i kınıyorum. Orada masum insanların öldürülmesini durdurmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Maalesef şu anda sadece Gazze ve bölgedeki insani felaketlerden bahsetmiyoruz, aynı zamanda çevresel felaketlerden de bahsediyoruz. Su dayanıklılığı ve çevresel sorunlarla ilgili rapor hakkında konuşmaya açığız. Su hayattır ve şu anda en önemli konu haline gelmektedir. Ülkemiz ve çevresindeki ülkeler, dünyanın su kıtlığı yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle, bölgede su kaynaklarını korumalıyız."

        Gazze'nin, İsrail saldırıları nedeniyle ciddi bir içme suyu sıkıntısı yaşadığını belirten Palancıoğlu, "İsrail, şehrin su kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını tahrip etmiştir. Ayrıca, temiz içme suyu erişiminin olmaması nedeniyle Filistinliler arasında salgın hastalıkların yayılması, insani bir felakete yol açacaktır. İsrail, bölgede ana su kaynakları üzerinde kontrole sahiptir. Bu nedenle, mevcut su kaynaklarının durumu ve korunması için alınması gereken önlemler hakkında bir rapor hazırlamak üzere birkaç üye atanmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin diyaloğu ve barışı desteklediğini anlatan Palancıoğlu, bölgede acilen barışı sağlamak için çok çalışılması gerektiğini kaydetti.

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