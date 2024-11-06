Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

Bu branşlarda kurs ücreti yetişkinler için aylık 850 lira, tenis için 1000 lira olarak belirlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 15 spor tesisinde, 4-10 yaş cimnastik, 6-15 yaş yüzme, 5-14 yaş futbol, 7-15 yaş basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, kick boks, voleybol, badminton, atletizm, geleneksel okçuluk, 5-15 yaş masa tenisi, 4-15 yaş buz pateni kursuna aylık 500 liraya kayıt yaptırılabilecek.

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