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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından başlatılan 14 branşın yer aldığı 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.11.2024 - 11:32
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kış Dönemi Spor Okulları kayıtları başladı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından başlatılan 14 branşın yer aldığı 1. Kış Dönemi Spor Okulları'nın kayıtları başladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 15 spor tesisinde, 4-10 yaş cimnastik, 6-15 yaş yüzme, 5-14 yaş futbol, 7-15 yaş basketbol, hentbol, tenis, okçuluk, kick boks, voleybol, badminton, atletizm, geleneksel okçuluk, 5-15 yaş masa tenisi, 4-15 yaş buz pateni kursuna aylık 500 liraya kayıt yaptırılabilecek.

        Bu branşlarda kurs ücreti yetişkinler için aylık 850 lira, tenis için 1000 lira olarak belirlendi.

        Kayıtlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresinden yaptırılabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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